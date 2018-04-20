Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği ve saha olayları nedeniyle yarıda kalan maçla ilgili akıllarda birçok soru işareti var. Bunlardan biri de Pepe'nin gördüğü kırmızı kart.

PEPE'NİN KIRMIZI KARTI GEÇERLİ OLACAK

Derbi, 58. dakikada Fenerbahçe tribünlerinden atılan yabancı maddelerden birinin Şenol Güneş'in kafasına gelmesi sonucu tatil edili. Saha olaylarıyla birlikte Beşiktaşlı futbolcular ve hakem Mete Kalkavan soyunma odasına gitti.

Maçın güvenli bir ortamda sürdürülemeyeceğine karar veren Mete Kalkavan karşılaşmayı tatil etti. Maçla ilgili son kararı hakem ve gözlemci raporlarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Mücadelenin tatil edilmesiyle birlikte merak edilen soruların başında Pepe'nin gördüğü kırmızı kartın akıbetiydi. Talimatlar gereği maç hükmen Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlansa dahi Pepe'nin kırmızı kartı geçerli sayılacak ve cezasını çekecek.

Pepe direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alacak. Cezası onanırsa Portekizli futbolcu 31. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.