Pepe'ye İngiltere'den 7 milyon pound

Birçok oyuncusuna teklif gelen Beşiktaş'ta gündem bu kez Pepe. Portekizli yıldıza İngilz ekibi Wolverhampton Wanderers'ın 7 milyon poundluk teklif yaptığı belirtildi.

PEPE'NİN TALİBİ VAR

Başkan Fikret Orman'ın transfer politikası değişmiyor. Değerini bulan oyuncusu her zaman satacağını belirten Orman, şimdi de Pepe'ye gelen teklifi değerlendiriyor. Dünya Kupası'ndaki performanslarıyla birçok teklif alan Quaresme ve Vida'dan sonra Pepe de beklenen rakamlarda bir teklif gelirse satılabilir oyuncular arasına alındı.

Quaresma'ya Çin'den, Vida'ya İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Negredo'ya ise Suudi Arabistan'dan teklifler geliyor. Tecrübeli stoper Pepe'ye ise Ada'dan talip çıktı.

7 MİLYON POUND

Birmingham Mail'in haberine göre, Quaresma ve Pepe'nin menajeri olan Jorge Mendes, hissedarı olduğu Wolwes'a Pepe'yi transfer etmek istiyor. Bu sezon birçok Portekizli futbolcuyu kadrosuna katan Ada ekibinin Pepe için 7 milyon poundu gözden çıkardığı aktarıldı. Ayrıca Pepe'ye de haftalık 80 bin poundluk bir sözleşme önerdikleri ifade edildi.

(Pepe'nin menajeri Jorge Mendes)

Son olarak Monaco'nun Portekizli yıldızı Joao Moutinho'yu kadrosuna katan İngiltere ekibi daha önce Porto'dan Willy Boly, Atletico Madrid'den Diogo Jota, Sporting'ten Rui Patricio ve Benfica'dan Raul Jimenez'i kadrosuna katmıştı.