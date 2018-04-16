Pep'ten 9 sezonda 7 şampiyonluk

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, West Bromwich Albion'a 1-0 yenilince Manchester City şampiyonluğa ulaştı. Manchester'ın Mavileri, lig tarihinde 5. kez mutlu sona ulaştı ve Newcastel United'ı geçerek İngiltere'de en çok şampiyonluğu olan 8. ekip unvanının sahibi oldu.

İngiltere'de en çok şampiyon olan takımlar:

20 Manchester United

16 Liverpool

13 Arsenal

9 Everton

7 Aston Villa

6 Chelsea

6 Sunderland

5 Manchester City

Bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manchester City İngiltere'nin en üst liginde bu başarıya ulaşan 3. ekip oldu. Daha önce de Manchester United (1907-08 ve 2000-01'de) ile Everton (1984-85) 5 hafta kalayla en erken şampiyonluğunu ilan eden ekipler olmuşlardı.

Bu şampiyonluk Manchester City Menajeri Pep Guardiola için de ayrı bir önem taşıyor. Zira Pep, Premier Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıran ilk İspanyol teknik adam oldu. Guardiola ayrıca, üst liglerdeki 9 sezonluk teknik direktörlüğü döneminde 7. kez şampiyonluk kupası kazandı. Başarılı çalıştırıcı sadece Barcelona ile 2011-12 (2. oldu) ve Manchester City de 2016-17 sezonunda (3. oldu) şampiyonluk yaşayamadı.

PEP GUARDIOLA'NIN ŞAMPİYONLUK SEZONLARI

2008/09 - Barcelona

2009/10 - Barcelona

2010/11 - Barcelona

2011/12 - Barcelona 2.

2013/14 - Bayern Münih

2014/15 - Bayern Münih

2015/16 - Bayern Münih

2016/17 - Manchester City 3

2017/18 - Manchester City

KUPA KOLEKSİYONERİ

Guardiola'nın kupa koleksiyonunda sadece şampiyonluklar yok. İspanyol teknik adam, Barcelona ile 2 kez Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası ve 3 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı. Guardiola, İspanya Kral Kupası'yla Almanya Kupası'nı da 2'şer kez kaldırdı. Guardiola'nın kupa koleksiyonunda 1 de İngiltere Lig Kupası bulunuyor.