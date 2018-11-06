Pereira: Çocuğumuz Türk olacak

Pereria, bordo-mavili kulübün çok büyük, tüm zorlukların üstesinden gelebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

"AVRUPA'YA GİTMEYİ HAK EDİYORUZ"

Pereira, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, bordo-mavili takımın başarısı için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, "Ünal Karaman benim buradaki üçüncü teknik direktörüm. Her hocamızdan bir şeyler öğreniyoruz. Bizden isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yönetimde bir değişiklik oldu. Başkanımız kulübü zor bir durumda devraldı. Geleceğe yönelik olumlu adımlar atılmalı." dedi.

Pereira, bir önceki sezondan daha iyisini yapmaları gerektiğini kaydederek, "Dolayısıyla geçen sezonu beşinci sırada tamamladığımız için şimdi daha yukarılarda olmamız lazım. Tabii bu kolay değil. Kulübümüz, mazisindeki başarıları dolayısıyla Avrupa'daki herhangi bir organizasyonda olmayı hak ediyor. Bu nedenle oyunumuzu geliştirip, hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bireysel olarak hedefim ise sürekli oynamak ve takımıma olabildiğince katkıda bulunmak." ifadelerini kullandı.

Portekizli oyuncu, Trabzon'da taraftarlarla diyaloğuna ilişkini ise "Genelde taraftarlarımızla fotoğraf çektirdikten sonra bana Türkçe bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ben de Türkçe bilmediğimi anlatmaya çalışıyorum. Bu kez aynı şeyleri daha yüksek bir sesle yeniden anlatıyorlar." açıklamasıda bulundu.

"ÇOCUĞUMUZ TÜRK OLACAK"

Pereira, Hint geleneklerine göre yaptığı düğünle ilgili olarak da şunları kaydetti: "Hint adetlerine göre üç düğün yapmanız gerekiyor. İlki Türkiye'deki nişan gibi. Sonrasında bu nişanı kutlamak için ikinci bir düğün yapılıyor. Bu düğünde gelin ve damadın üzerine türlü yemekler sürülüyor. Adetlerine göre bu şekilde vücutlar ve evlilik sağlama alınıyor ancak biz bunu istemedik.

Üçüncüsü ise klasik bir düğün. Kıyafetleri de eşimi mutlu etmek, adetlerini tanımak için giydim. Güzel bir düğün oldu. Eşim Portekizli, anne babası Mozambikli, büyükbaba ve büyükannesi ise Hintli. Bizim çocuğumuz da Türk olacak."