Pereira doldurma parfüm aldı

Bordo-mavili ekibin Portekizli futbolcusu Pereira, adeta bir Trabzonlu gibi yaşıyor.

DOBLO'YA BİNİYOR, DOLDURMA PARFÜM KULLANIYOR

Pereira, köpekleri rahat etsin diye Doblo'ya biniyor. Şehirde kendisini yemeğe davet edenleri kırmıyor ve davetlerini kabul ediyor.

Her defasında ülkeyi çok sevdiğini dile getiren Pereira, Türk bayrağının altında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor.

Son olarak doldurma parfüm alırken objektiflere yansıyan Pereira, kaptanlık teklifini de, "Sosa daha çok hak ediyor" diyerek geri çevirdi.