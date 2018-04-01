Pereira'dan Selçuk'a sert faul

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Son derece tempolu başlayan maçın 7. dakikasında sarı-kırmızılı ekip Feghouli'nin golüyle öne geçti.
PEREİRA'NIN KASITLI FAULÜNDE DEVAM KARARI
Golden sonra da Galatasaray'ın baskısı sürerken, mücadelenin 11. dakikasında Pereira, Selçuk İnan'ın ayağına kasıtlı olarak bastı. Köşe bayrağının orada pozisyon gereği topu saklayan Selçuk, Pereira'nın ayağına basmasıyla yerde kaldı.
RIVDAV DİLMEN: NET KIRMIZI KART
Pozisyonda sarı-kırmızılı ekip kart beklerken, hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi. Aydınus'un devam kararına sosyal medyada da taraftarlarlar büyük tepki gösterdi.
Öte yandan maçın devre arasında ilk 45 dakikalık dilimi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Pereira'nın pozisyonunu da yorumladı. Dilmen, "Pereira'nın ayağa bastığı pozisyon net kırmızı kart." şeklinde konuştu.