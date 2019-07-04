1 Peru Şili'yi geçerek finale kaldı Arjantin'i eleyen Brezilya'nın finaldeki rakibi Peru oldu.

2 Kırkpınar güreşlerine geleneksel yöntemle hazırlık 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak sporcular, Kel Aliço, Koca Yusuf ve Adalı Halil gibi efsanelerin yöntemleriyle antrenman yapıyor.

3 Atletico Madrid Felix transferini açıkladı Benfica’nın 19'luk genç yıldızı A.Madrid'e transfer oldu.

4 Max Kruse resmen Fenerbahçe'de Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

5 Trabzonspor, iki transferi bitirdi Trabzonspor, Werder Bremen'den 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz ile Nemanja Anđušić'e imza attırdı.

6 Atiba Hutchinson ilerleyen yaşına rağmen hala dinç Beşiktaş Futbol Kulübu, yeni sezon çalışmaları kapsamında futbolcularını sağlık kontrollerinden geçiriyor. Futbolcular arasında en dikkat çekeni, ilerleyen yaşına rağmen sağlam fiziği ile Hutchinson.

7 Ander Herrera Galatasaray'ın radarında Galatasaray, Manchester United'la sözleşmesi sona eren Ander Herrera'yı transfer etmek için harekete geçti.

8 Yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki kriz devam ediyor Süper Lig ekipleriyle beIN Medya arasındaki yayın krizi henüz çözülemedi. Dolar kuru üzerinde anlaşamayan taraflar bir kez daha görüşecek.

9 Vedat için G.Saray ile F.Bahçe'nin son teklifleri Transferin gözde ismi Vedat Muriç için Galatasaray 23 milyon lira, Fenerbahçe ise 25 milyon lira teklif etti. Rizespor iki kulübü de reddetti.