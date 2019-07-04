Peru Şili'yi geçerek finale kaldı

Güney Amerika kıtasının en önemli takımları arasında yer alan Şili ve Peru, Kupa Amerika'nın yarı finalinde kozlarını paylaştı.
Maça favori olarak çıkan Şili'yi 3-0 yenen Peru, Brezilya'nın finaldeki rakibi oldu.
ISLA VE MEDEL YETERSİZDİ
Ülkemizdeki takımlarda forma giyen Şilili futbolcular Medel ile Isla, etkisiz bir futbol ortaya koyarak mağlubiyete ortak oldular.
ÖPÜCÜK İŞE YARADI
Şili’ye karşı çıkacak Peru takım futbolcularını teşvik etmek için oyuncu Stephanie Cayo, ilginç bir motivasyon teklifinde bulunmuştu. Güzel oyuncunu teşviği şuanlık işe yaramış gözüküyor.