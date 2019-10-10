Petr Cech, buz hokeyi takımıyla anlaştı

Son olarak Arsenal forması giyen ve geçen sezonun bitimiyle birlikte futbolculuk kariyerini sonlandıran Petr Cech, sürpriz bir karar aldı.
Petr Cech, İngiltere'de buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix forması giyecek.
"BENİM İÇİN HARİKA BİR DENEYİM OLACAK"
Cech'in, Guildford Phoenix'te kaleci olarak görev yapacağı ve 33 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.
İngiliz kulübün sitesine konuşan Petr Cech, "Çocukken buz hokeyini izlemek çok hoşuma gidiyordu. Bu oyunun içinde olmak benim harika bir deneyim olacak." dedi.