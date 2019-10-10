Petr Cech, buz hokeyi takımıyla anlaştı

NBA'in en uzun oyuncusu Fall: Tanrı beni kutsamış

1 Fenerbahçe'de 3 futbolcu Denizli deplasmanında yok Fenerbahçe'de henüz tam olarak hazır olmayan Rodrigues ve Moses'ın yanı sıra fıtık ameliyatı olan Dirar, Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

2 Fatih Terim gençlerle yakından ilgileniyor Son zamanlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle ilk 11'de değişikliğe gidecek olan Fatih Terim; Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Taylan Antalyalı'ya şans vermeyi planlıyor.

3 Fenerbahçe, Altınordu'dan 2 oyuncu daha alacak Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Altınordu'nun iki genç yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce’yi listesine aldı.

4 Millilerimiz, Arnavutluk karşısında sahne alıyor A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşılacak. Ay-yıldızlılarda hedef, zorlu Fransa maçı öncesi 3 puan almak.

5 Mesut isterse, Amine Türkiye'ye gelmeye hazır Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil'i isteyen kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor. Teklif yapmaya hazırlanan sarı-lacivertli yönetime, yıldız futbolcunun eşi Amine Gülşe'den iyi haber geldi.

6 Babel: Galatasaray, Beşiktaş'tan daha büyük G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, eski takımıyla yeni takımını kıyasladı. 32 yaşındaki futbolcu, "Başarılarını ele aldığımızda G.Saray'ın daha büyük bir kulüp olduğunu görebilirsiniz" dedi.

7 Fenerbahçe'de Dirar fıtık ameliyatı oldu Fenerbahçe'de kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi. Faslı futbolcu, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

8 Messi kendisine Tanrı denilmesinden rahatsız Hayranlarının kendisine Tanrı demesiyle ilgili konuşan Lionel Messi, "Kötü bir şey olarak söylemediklerini biliyorum ama böyle demeleri çok abartılı" dedi.

9 Olimpiyat Stadı yenileniyor Bundan tam 17 yıl önce yapılan ancak tribünlerin sahaya uzak olması ve aşırı rüzgar alması nedeniyle beğenilmeyen Olimpiyat Stadı'nda, yenileme çalışmaları devam ediyor.