Petr Cech: Rooney, en çok zorlandığım rakipti

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan haberde; geçen yaz Arsenal formasıyla futbola veda Petr Cech, kariyerinde karşılaştığı en zorlu forvetin Wayne Rooney olduğunu söyledi.

''ROONEY, TAHMİN EDİLEMEZDİ''

Premier Lig kariyerinde 11 yıl Chelsea ve 4 yıl da Arsenal formalarını terleten Cech, bu sürezarfında Thierry Henry, Sergio Aguero, Luis Suarez, Fernando Torres gibi dünyanın eniyi forvetlerine karşı oynadı.

Ancak eski Çek yıldız kaleci, "Wayne Rooney en çok zorlandığım rakipti. Manchester United'a karşı oynadığımız her maçta, her topu aldığı zaman farkında olduğumdan emin olmalıydım, çünkü o çok tahmin edilemez ve çok zekiydi." diye konuştu.

''HARİKA BİR YOLCULUKTU''

Premier Lig ile ilgili geçmişi konusunda Petr Cech, "Geriye dönüp baktığımda, iyi şeyler için mutluyum, tam olarak istediğimiz gibi gitmeyen şeylerden memnun değilim ama harika bir yolculuktu. Gerçekten çok keyif aldım. Eğer şansım olsaydı, tekrar tekrar yaparım." ifadelerini kullandı.