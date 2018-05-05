Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'la ilgili kararını verdi.

TFF'nin verdiği kararı protesto ederek Fenerbahçe derbisine çıkmayan siyah-beyazlılar, 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Bu kararın ardından finalin adı F.Bahçe-Akhisarspor oldu.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;

BEŞİKTAŞ'IN ALACAĞI CEZALAR

1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,

3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,

4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE, Karar verilmiştir.







