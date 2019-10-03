PFDK, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.

Derbide yaşanan kötü tezahürat ve taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle iki takım da PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.09.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 108, GÜNEY TRİBÜN 118, 119, 120, 121 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 28.09.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419, 420 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine" karar verilmiştir.

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