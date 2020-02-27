PFDK G.Saray-F.Bahçe maçının kararlarını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray maçının cezalarını açıkladı.

ERSUN YANAL VE DENİZ TÜRÜÇ'E 1'ER MAÇ CEZA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a 1 maç men cezası verildi. Ozan Tufan ise para cezasına çarptırıldı. Deniz Türüç'e ise 1 maç ceza verildiği duyuruldu.

Galatasaray'dan kurula sevk edilen Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş ve Bahri Yılmaz'a ise ihtar verildi.

İKİ TAKIMA DA SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETTEN PARA CEZASI

Ayrıca sarı-lacivertliler, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle toplamda 282 bin 500 TL para cezası aldı.

PFDK Galatasaraya ise, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle toplamda 54 bin 500 TL para cezası verdi.

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