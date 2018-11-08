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PFDK G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza yağdırdı

Olaylı derbinin ardından PFDK'ya sevk edilen toplam 14 kişi ağır cezalara çarptırıldı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 7 resmi müsabakada takımını yalnız bırakacak.

PFDK G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza yağdırdı
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Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonucundan çok olaylarıyla gündeme gelmişti.

Salı günü PFDK'ya sevk edilen 14 kişinin aldığı cezalar belli oldu. 

GALATASARAY

Fatih Terim - 7 maç
Hasan Şaş - 8 maç
Ndiaye - 5 maç
Donk - 6 maç
Rodrigues - 3 maç
Mariano - Para cezası
Uğur Yıldız - İhtar cezası
Fahri Yılmaz - İhtar cezası
Eray Sözen - İhtar cezası
Hander Sümertaş - İhtar cezası


FENERBAHÇE

Soldado - 6 maç
Jailson - 8 maç
Bülent Ataş - İhtar cezası 
Ali Bozan - İhtar cezası


TERİM 7 MAÇ YOK

Cezalar arasında sarı-kırmızılı taraftarların en çok tepki gösterdiği karar, Fatih Terim'e verilen 7 maçlık men cezası oldu. 

Diğer cezaları görmek için tıklayınız...

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