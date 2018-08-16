PFDK, Hasan Şaş'a ceza vermedi

TFF'den yapılan açıklamada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları duyuruldu.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 15'er bin TL para cezası verilirken Akhisarspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Hasan Şaş'ın ceza tayinine yer olmadığı açıklandı. PFDK, Göztepe kalecisi Beto'ya 1, Andre Castro'ya ise 2 maç ceza verdi
TFF'nin sitesinden yapılan açıklama şöyle;
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.08.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,
BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına
GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ hakkında, 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY AŞ. - AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ANDRE DE CASTRO PEREIRA'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ANTONIO ALBERTO BASTOS PIMPAREL'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.