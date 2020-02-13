PFDK, Sörloth'un cezasını açıkladı

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında Fabricio Baiano ile kavga eden Alexander Sörloth'un cezası belli oldu.

Kırmızı kart gören 24 yaşındaki futbolcu, 2 maç ceza aldı.

DERBİDE SAHADA

Böylece Erzurumspor ve Sivasspor maçlarında cezasını çekecek olan Norveçli golcü, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.





JAİLSON 8, QUARESMA 5 MAÇ ALMIŞTI

Hatırlanacağı gibi daha önce yaşanan benzer kavgalarda daha ağır cezalar verilmişti.

Belhanda'ya vuran Jailson 8, Josef'e vuran Quaresma ise 5 maç cezaya çarptırılmıştı.

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