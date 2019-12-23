PFDK Tuzlaspor'a ceza yağdırdı

Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş, sarı-kırmızılılar 4-0'lık üstünlüğüyla biten karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.

İki takım futbolcuları arasında yaşanan kavga sonucu PFDK'ya sevk edilen isimlerin cezaları belli oldu.

Daha önce Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası veren Disiplin Kurulu, Tuzlasporlu Gökhan Çıra, Bayram Olgun ve Kerem Şahin'in cezalarını da açıkladı.

Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen mafya mısın - VİDEO

İşte yapılan açıklama:

TUZLASPOR A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş.'nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş.'nin, müsabaka sonrası yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. idarecisi MUHAMMET ALİ KANIÇOK'un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GÖKHAN ÇIRA'YA 5 MAÇ CEZA

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu GÖKHAN ÇIRA'nın, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu BAYRAM OLGUN'un, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu KEREM ŞAHİN'in, kavga eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. teknik sorumlusu GÜRSES KILIÇ hakkında, müsabaka sonrası resmi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.