PFDK ve Tahkim Kurulu, Riva'dan ayrılıyor

TFF yönetimi bugüne kadar aynı çatı altında faaliyetlerini sürdüren ve bu nedenle de zaman zaman çeşitli iddiaların gündeme gelmesine sebep olan yargı organlarından ayrılma kararı aldı.

BEYLERBEYİ'NE TAŞINACAKLAR

Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu gibi kritik yargı organlarının Riva'dan ayrılmasına karar veren Yıldırım Demirören yönetimi bu kurulların Beylerbeyi'ne taşınması yönünde fikir birliğine vardı.

TFF ilk iş olarak bugüne kadar faaliyetlerin Beylerbeyi'nde sürdüren futbol gelişim direktörlüğü ve alt yaş milli takımlar departmanlarını Riva'ya taşıdı.

Tahkim Kurulu ve PFDK gibi kritik yargı organlarının yanı sıra kulüp lisans ve engelliler kurulunu da Beylerbeyi'ne taşıma kararı alan TFF'nin Merkez Hakem Kurulu'nu ise Riva'da tutacağı ortaya çıktı.