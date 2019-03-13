PFDK'da gündem Fırat Aydınus

Fırat Aydınus, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında yardımcısıyla önce küfürleşmiş ardından da kavga etmişti.

Kavgayı gören karşılaşmanın temsilcisi Cenk Altun'un olayı TFF'ye aktarması, Aydınus ve Bozdoğan'ın Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine neden olmuştu.

Federasyon yaptığı açıklamada, Aydınus'un futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilediğini belirtmişti.

Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Aydınus, 3 aydan fazla ceza alırsa hakemlikten men edilecek.

İşte o madde:

"Sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisanları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir. Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada üç ay ve toplamda altı aydan fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir."

1 YIL SONRA EMEKLİ OLACAK

Kurallar gereği 1 yıl sonra zaten hakemliği bırakacak olan (Süper Lig’de hakemliği bırakma yaşı 47) 46 yaşındaki hakemin, 3 aydan fazla ceza alması durumunda eski mesleğine geri döneceği öğrenildi.

Aydınus, daha önce Ar-Ge Eğitim merkezinde çalıştığını söylemişti.