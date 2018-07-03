PFDK'dan 12 kulübe ihtar cezası

PFDK; Antalyaspor, Akhisarspor, Beşiktaş, Bursaspor, Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor ve Karabükspor'a ihtar cezası verildiğini açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

PFDK'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, futbol menajerlerine yapılan ödemelerin yer aldığı mizanın ve hesap kodunun TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin futbolcusunun, uluslararası bir transferde lisans almamış menajerlerin hizmetlerinden yararlanırken gerekeli istisna şartlarının tamamlanmaması suretiyle Futbol Menajerleri Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişilerin sözleşme müzakerelerinde yer alması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FENERBAHÇE A.Ş.'nin futbol menajerlerine yapılan ödemelere ilişkin bilgi ve sair ödeme belgelerinin TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişiler ile çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişinin sözleşme müzakerelerinde yer alması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan kişilerle çalışılması suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, futbol menajerine yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi suretiyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."