PFDK'dan sezonun ilk ağır cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sezonun ilk ağır cezalarını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray'dan Hasan Şaş ve Belhanda'ya, Başakşehir'den ise Emre Belözoğlu'na ceza verildi.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİCİYE FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor maçının ardından, tribündeki taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Sonrasında olay yerine gelen Erzurumsporlu yöneticiye fiziki müdahalede bulunan tecrübeli futbolcuya 3 maç ceza verildi.

Belözoğlu, Antalyaspor, Bursapor ve Yeni Malatyaspor maçlarını kaçıracak.

3'ER MAÇ CEZA

Galatasaray'da ise yardımcı antrenör Hasan Şaş ile Belhanda cezaya çarptırıldı. Trabzonspor maçında taraftarlarla münakaşaya giren Hasan Şaş, 3 resmi müsabakadan men cezası aldı. Aynı mücadelede rakip futbolcuya sert bir müdahalede bulunan ve direkt kırmzı kart gören Belhanda da 3 maç ceza aldı.

Faslı futbolcu, Kasımpaşa, Akhisarspor ve BB Erzurumspor maçlarında forma giyemeyecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, 01.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu YOUNES BELHANDA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 02.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."