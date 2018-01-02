PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, aldığı kararlar neticesinde cezaları açıkladı.
SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMADAN CEZA ALDI
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.01.2018 tarih ve 41 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. yöneticisi AHMET NUR ÇEBİ'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.