PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye ceza

Trabzonspor forması giyen Yusuf, Abdülkadir, Mas, Volkan Şen, N'Doye ve Rodallega'nın talipleri var.

Ara transfer döneminde önceliği sol bek transferine veren Galatasaray, Asamoah ya da Filipe Luis'den birini alamazsa Evra'ya yönelecek.

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Ryan Babel için 14 milyon euroluk teklif

Çin Ligi'nden bazı menajerlerin Babel için siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı ve 14 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.