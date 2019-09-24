PFDK, Ali Koç'un cezasını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

Ali Koç'un cezası belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanına, PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.

"SİCİLİ BOZUK DEMİŞTİ"

Ali Koç, TFF'nin Fatih Terim'in cezası ile ilgili kararını 19:05'te açıklamasının ardından Galatasaray cephesinden gelen eleştirilere yönelik konuşmuştu.

Fatih Terim ile ilgili şu konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor"

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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Ali Koç: Fatih Terim'in bozuk sicilini konuşun- İZLE