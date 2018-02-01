PFDK'dan Amed Sportif Faaliyetlere puan silme cezası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19 . haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor ile oynayacakları maça çıkmamıştı.

AFRİN HAREKEATI'NDAN RAHATSIZ OLDULAR

Sivas Belediye Spor ve hakemler maç öncesi seremoniye 'Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız' pankartıyla çıkmıştı.

TSK'nın yürüttüğü Afrin Harekatı'ndan rahatsız olan Amed Sportif Faaliyetler, bu pankartı tutmamak için sahaya çıkmamıştı. Bu davranış sonrası kulüp PFDK'ya sevk edildi.

PUN SİLME CEZASI VERİLDİ

PFDK, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne bu davranışından dolayı ceza verdi.

PFDK'nın kararı şu şekilde:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan SİVAS BLD.SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) PUAN SİLİNMESİNE, karar verilmiştir."

Amedspor maça çıkmadı - İZLE

