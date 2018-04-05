PFDK'dan Ankaragücü Başkanı'na 1 yıl men cszası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne ceza yağdırdı.

Kurulun, ligde Denizlispor ile oynadığı maçta taraftarının neden olduğu olaylar dolayısıyla başkent ekibine bir maç seyircisiz oynama ve 35 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

360 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VERİLDİ

Aynı maçta rakip takım yöneticilerine saldırıları nedeniyle MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'e 360 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

MKE Ankaragücü Kulübü idarecilerinden Levent Yılmaz'a 180 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira, Emrah Yıldız'a 63 gün hak mahrumiyeti ve 46 bin lira, Murat Ağçabay'a 40 gün hak mahrumiyeti ve 11 bin lira, Tuna Yılmaz'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira, antrenör Osman Zeki Korkmaz'a 6 maç men ve 33 bin lira, performans uzmanı Gökhan Kandemir'e 3 maç ve 6 bin 550 lira, futbolcu Alihan Kubalas'a bir maç ve 6 bin 500 lira, kulüp görevlilerinden Kemal Çorum'a 180, Burhan Cabir Uzun'a da 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.