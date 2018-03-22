PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'da ihtar cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile teknik direktörü Aykut Kocaman'a ihtar cezası verdi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Kayserispor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerinden ötürü 1 maç men cezası verilirken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün kapatma cezası verildi.

İşte TFF’den yapılan açıklama;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 22.03.2018 tarih ve 62 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

"FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO C,D,E,F,L,M,N, MİGROS C,D,E,F,K,L,M,N bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERIUM ALT D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN’ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasını karar verilmiştir." denildi.