PFDK'dan Beşiktaş'a ret

Beşiktaş'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan üzücü haber geldi. PFDK, Talisca'nın cezası için yapılan itiraza olumsuz yanıt verdi.

KONYA MAÇINDA KART GÖRMÜŞTÜ

Anderson Talisca, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Konyaspor maçında Ali Turan'la girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart görmüştü.

Yaşanan pozisyonda Konyasporlu oyuncu Talisca'nın ayağına basmış ancak sarı kart, Brezilyalı futbolcuya verilmişti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

BEŞİKTAŞ İTİRAZ ETTİ

Bu sarı kartın ardından kart sınırında bulunan Talisca, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmüştü. Beşiktaş Kulübü, hakemin bu kararının yanlış olduğunu düşünerek, TFF'ye cezanın iptal olması için itirazda bulundu.

İTİRAZ REDDEDİLDİ, DERBİDE YOK

Ancak PFDK, Talisca'nın cezasının iptal olması için yapılan itirazı reddetti. Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe derbsinde sahada olmayacak.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin sporcusu ANDERSON SOUZO CONCAICA'nın, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin REDDİNE, karar verilmiştir."

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