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PFDK'dan Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza yok

PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye herhangi bir ceza vermedi.

| Haber Merkezi
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PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye herhangi bir ceza vermedi.

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