PFDK'dan Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza yok

5Ljajic, Lens ve Boyd'u isteyen takımlar
Beşiktaş'ta bu sezon beklentileri karşılayamayan Ljajic'i CSKA Moskova istiyor. Yine vasatı aşamayan isimlerden Boyd'a Denizlispor, Lens'e ise AZ Alkmaar talip oldu.
6NEC Nijmegen: F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ettik
Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelinin yarısını alamayan NEC Nijmegen, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etti. Kulüp yetkilileri, "Bizim için gerçek anlamda eşi benzeri görülmemiş bir olay" dedi.
7Bülent Uygun kovuldu
Kayserispor, alınan başarısız sonuçların ardından Bülent Uygun'la yolları ayırma kararı aldı.
3Bülent Uygun kovuldu
Kayserispor, alınan başarısız sonuçların ardından Bülent Uygun'la yolları ayırma kararı aldı.
4Alper Potuk Kayserispor'u reddetti
Fenerbahçe'de yıllardır yedek kulübesine hapsolan, sezon başında da takımda kalmak için ücretinde indiriem giden Alper Potuk'a Kayserispor talip oldu.
5Ljajic, Lens ve Boyd'u isteyen takımlar
Beşiktaş'ta bu sezon beklentileri karşılayamayan Ljajic'i CSKA Moskova istiyor. Yine vasatı aşamayan isimlerden Boyd'a Denizlispor, Lens'e ise AZ Alkmaar talip oldu.
6Beşiktaş'ta 'böcek' alarmı
Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman dönemindeki yönetimsel konuların sık sık kamuoyuna sızdırılması nedeniyle, statta ses dinleme cihazı araması yaptırdı.
9NEC Nijmegen: F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ettik
Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelinin yarısını alamayan NEC Nijmegen, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etti. Kulüp yetkilileri, "Bizim için gerçek anlamda eşi benzeri görülmemiş bir olay" dedi.