PFDK'dan F.Bahçe'ye 3 maç ceza

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş ancak çıkan olaylar sonucu hakem maçı tatil etmişti.

TFF, bugün yaptığı açıklamayla maçın kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Merak edilen bir diğer konu ise Fenerbahçe ve Pepe'ye kaç maç ceza verileceğiydi.

PEPE G.SARAY DERBİSİNDE SAHADA

PFDK, sarı-lacivertli takıma 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Direkt kırmızı kart gören Pepe ise 1 maç cezaya çarptırıldı. Portekizli stoper G.Saray derbisinde sahadaki yerini alabilecek. Ayrıca PFDK, Tolga Zengin'e de 1 maç ceza verdi.





İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

F.BAHÇE CEZASINI KUPADA ÇEKECEK

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

NOT: F.Bahçe seyircisiz oynama cezasını ligde değil, önümüzdeki sezon oynanacak Türkiye Kupası maçlarında çekecek.





PEPE VE TOLGA'YA 1 MAÇ CEZA

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi ERDİNÇ GÜLTEKİN'in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu TOLGA ZENGİN'in, güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.