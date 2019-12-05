PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

PFDK, Süper Lig'in oynanan 13. hafta maçlarının ardından bazı takımlara ceza verdi.

İşte kuruldan yapılan açıklama:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.12.2019 tarih ve 32 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 30.11.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI MİSAFİR C, D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 01.12.2019 tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT J ile KUZEY KALE ARKASI ALT J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.