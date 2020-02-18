PFDK'dan Fenerbahçe'ye pankart cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'ye izin alınmadan pankartla sahaya çıkılmasından dolayı 24 bin TL para cezası verdi.

Beşiktaş'a ise resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin TL, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 75 bin TL ceza verildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

PFDK'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili aldığı kararlar şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GMG KIRKLARELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, TFF'den izin alınmadan pankartla sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."