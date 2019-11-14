PFDK'dan Isla ve Abdulkadir'e 2'şer maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar açıklandı.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören futbolculardan Mauricio Isla ve Abdulkadir Parmak 2'şer maç, Alanyasporlu Junior Fernandes ise 3 maç sahalardan uzak kalacak.

TAHKİM KURULU, SERGEN YALÇIN'IN CEZASINI 3 MAÇA DÜŞÜRDÜ

Öte yandan dört maç men cezası alan BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezası, Tahkim Kurulu'nda itiraz sonucunda üç maça indirildi.

TFF'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 08.11.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KALE ARKASI E ve MARATON ÜST H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MAURICIO ANIBAL ISLA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,





TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 10.11.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT J, KUZEY KALE ARKASI ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ABDULKADİR PARMAK'ın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi MEHMET YİĞİT ALP'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,





BTC Türk Yeni Malatya Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezasının; takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 21.700,00 TL para cezası olarak PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."

Diğer takımların PFDK kararlarını görmek için tıklayınız...