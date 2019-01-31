PFDK'dan Quaresma'ya 2 maç ceza

8Diagne'nin toplam maliyeti
Galatasaray'ın Diagne transferi için Kasımpaşa'ya ödeyeceği ücret belli oldu. 12.8 milyon euro karşılığında el sıkışan Cimbom, sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Paşa'ya 3 milyon euro daha verecek.
1Diagne'nin toplam maliyeti
Galatasaray'ın Diagne transferi için Kasımpaşa'ya ödeyeceği ücret belli oldu. 12.8 milyon euro karşılığında el sıkışan Cimbom, sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Paşa'ya 3 milyon euro daha verecek.
2Miha Zajc Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Empoli forması giyen Miha Zajc'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine Salih Uçan artı bir miktar para verecek.
3Luyindama Galatasaray'da
Galatasaray, Standard Liege forması giyen 24 yaşındaki stoper Luyindama ile her konuda anlaşmaya vardı.
10Maicon giderse Luyindama gelecek
Diagne ve Mitroglou'yu kadrosuna katan Galatasaray, transferin son günü stoper takviyesi de yapabilir. Sarı-kırmızılılar Maicon eğer Japonya'ya gitmeyi kabul ederse Luyindama'yı kadrosuna katacak.