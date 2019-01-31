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PFDK'dan Quaresma'ya 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi

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PFDK'dan Quaresma'ya 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi.

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