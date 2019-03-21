PFDK'dan Sergen Yalçın'a 2 maç ceza

Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

1 Ersun Yanal'ın istediği sağ bek Nazım Ersun Yanal, Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare'nin transfer edilmesini istedi.

2 Irak, Suriye'yi tek golle yendi Irak, hazırlık maçında Suriye ile karşı karşıya geldi. Basra'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

3 Ümit Özat'ın motivasyon konuşması Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat'ın soyunma odasında oyuncularına yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada gündem oldu.

4 Dirar'ın altın kaplamalı et keyfi Fenerbahçeli futbolcu Dirar, aralarında Aatıf Chahechouhe'nun da bulunduğu Faslı arkadaşlarıyla altın kaplamalı et yedi.

5 Fikret Orman'ın listesindeki 4 teknik adam Şenol Güneş'in ardından takımın başına yerli bir teknik adam getirmek istediklerini ifade eden Fikret Orman'ın aklındaki isim Abdullah Avcı. Alternatif olarak ise Sergen Yalçın listede.

6 Fatih Terim'in avukatı: 6 değil 13 milyon istiyoruz Fatih Terim'in almaya hak kazandığı 6 milyon liralık tazminatı az bulan avukat Rezan Epözdemir, "Yargıtay 13 milyon liraya çıkarırsa, bu parayı da Çocuk Esirgeme Kurumu'na vereceğiz" dedi.

7 Fatih Terim, Bruma'yı istiyor Portekiz basını, Galatasaray'ın Leipzig'e sattığı Bruma'yı kiralamak istediğini yazdı.

8 MHK, Fırat Aydınus'u eğitime çağırmadı PFDK'den 1 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fırat Aydınus, MHK'nin eğitimine çağrılmadı. TFF'nin bu tutumu Aydınus'un üzerinin çizildiği şeklinde yorumlandı.

9 Fenerbahçe'den Hee-chan Hwang atağı Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de Uzak Doğu'ya açılmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Hee-chan Hwang'ın peşine düştü.