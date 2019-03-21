PFDK'dan Sergen Yalçın'a 2 maç ceza

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesinde rakip futbolcu Amilton ile tartışmıştı.
Yaşanan gerilim üzerine hakem tarafından tribüne gönderilen Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul, Yalçın'ın cezasını açıkladı.
İşte yapılan açıklama:
Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.