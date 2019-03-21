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PFDK'dan Sergen Yalçın'a 2 maç ceza

Antalyaspor maçında Amilton'la tartışma yaşayan ve tribüne gönderilen Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 2 maç ceza verildi.

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PFDK'dan Sergen Yalçın'a 2 maç ceza

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesinde rakip futbolcu Amilton ile tartışmıştı.

Yaşanan gerilim üzerine hakem tarafından tribüne gönderilen Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul, Yalçın'ın cezasını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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