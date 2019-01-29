PFDK'dan Skrtel'e 3 maç ceza

Asya Kupası'nda Japonya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya yarı finalde veda eden İran'da, foto muhabirinin gözyaşları yaşanan üzüntüyü anlatan kare oldu.

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Galatasaray'dan Diagne atağı

Galatasaray'da ibre bir kez daha Diagne'ye döndü. Sarı-kırmızılıların golcü futbolcu için 9 milyon euro teklif ettiği, Kasımpaşa'nın ise 14 milyon euro istediği öğrenildi.