PFDK'dan Skrtel'e 3 maç ceza

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında direkt kırmızı kart görmüştü.
3 MAÇ CEZA VERDİ
Disiplin Kurulu, Skrtel'e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men cezası verdiğini açıkladı.
Tecrübeli futbolcu, Spor Toto Süper Lig 'deki Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giymemişti.
GÖZTEPE VE KAYSERİ MAÇLARINDA YOK
Skrtel Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı Göztepe ve Kayserispor maçlarında da takımını yalnız bırakacak.
Kurul ayrıca, Ali Koç imzasıyla yayınlanan açıklama nedeniyle Fenerbahçe ve Ali Koç'a ceza verilmediğini açıkladı.