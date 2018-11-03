PFDK'ya sevk edilecek isimler

Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisinin yankıları sürüyor...

2-2 biten maç sonrası Jailson'un Belhanda'ya tokat atması sahayı adeta savaş alanına çevirmişti.

Maçın hakemi Fırat Aydınus, yaşanan kavganın ardından Jailson, Ndiaye ve Soldado'ya kırmızı, Belhanda'ya ise sarı kart vermişti.

Ancak cezaların bununla sınırlı kalmayacağı ve başta Fatih Terim ile Hasan Şaş olmak üzere birçok ismin PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi.

KİM KİME VURDU

1-Belhanda ile Soldado kapıştı

2-Jailson Belhanda'ya tokat attı

3-Serdar Aziz ve Rodrigues, Jailson'un boğazına yapıştı

4-Jailson Serdar Aziz'e vurdu

5-Ndiaye, Jailson'un boğazını sıkıp kafa attı

6-Rodrigues ve Muğdat, Jailson'u kovaladı

7-Hasan Şaş koşarak geldi, Skrtel'e vurdu

8-Yiğithan Güveli, İsmail Çipe'ye vurdu

9-Fatih Terim, Soldado'yu kolundan tutup itti

10-Sahaya bir taraftar girdi etkisiz hale getirildi