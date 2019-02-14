PFDK'den Soldado'ya 1 maç ceza

Mustafa Cengiz: F.Bahçe bizi 50 milyon TL'den kurtardı

Fenerbahçe hafta sonu Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor'la karşılaşacak. Maçı Alex de Souza da tribünden izleyecek.

Fenerbahçe'nin, Tolgay'ın ardından Oğuzhan Özyakup'u da transfer etmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak konusu.

İngiliz The Sun'ın haberine göre Chelsea, Sarri'nin yerine Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ı getirecek.

Ali Koç, Fatih Terim'in "Hakemler de insan, hata yapabilir" şeklindeki açıklamasına, "Kurnazlık yapıyor" diyerek cevap verdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz G.Saray, 20.55'te karşılaşacağı Portekiz ekibi Benfica'yı daha önce 2 kez mağlup etmişti. Cimbom bu akşam 3. zaferinin peşinde olacak.

1 Şampiyonlar Ligi'nin VAR tarafından iptal edilen ilk golü Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Real Madrid arasında oynanan maçta atılan bir gol VAR tarafından geçersiz sayıldı.

2 Galatasaray-Benfica maçı muhtemel 11'leri UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.

3 Ali Koç'un hakem isyanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin aleyhine yapılan hataları tek tek izleterek başarısızlığı hakemlere bağladı.

4 Ali Koç: Fatih Terim kurnazlık yapıyor Ali Koç, Fatih Terim'in "Hakemler de insan, hata yapabilir" şeklindeki açıklamasına, "Kurnazlık yapıyor" diyerek cevap verdi.

5 Fenerbahçe Oğuzhan'ın peşinde Fenerbahçe'nin, Tolgay'ın ardından Oğuzhan Özyakup'u da transfer etmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak konusu.

6 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, deplasmanda Ajax'ı 2-1, Tottenham da sahasında Borussia Dortmund'u 3-0 mağlup etti

7 Chelsea, Zidane'ı istiyor İngiliz The Sun'ın haberine göre Chelsea, Sarri'nin yerine Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ı getirecek.

8 Cardozo'nun orta sahadan attığı nefis gol Paraguay ekibi Libertad'da oynayan Trabzonspor'un eski golcüsü Oscar Cardozo 55 metreden mükemmel bir gol attı.

9 Galatasaray'ın Benfica'yı yendiği maçlar UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz G.Saray, 20.55'te karşılaşacağı Portekiz ekibi Benfica'yı daha önce 2 kez mağlup etmişti. Cimbom bu akşam 3. zaferinin peşinde olacak.