PFDK'den Soldado'ya 1 maç ceza

Kayserispor maçında hakeme f... off dediği için kırmızı kart gören Soldado, 1 maç ceza aldı. İspanyol futbolcu Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.
PFDK 1 MAÇ CEZA VERDİ
Hakeme küfrettiği için direkt kırmızı kart gören Soldado, Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK, bugün yaptığı açıklamayla golcü futbolcuya 1 maç men cezası verdi.
Soldado cezasını hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında çekecek. Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda ise bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ROBERTO SOLDADO RILLO'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."