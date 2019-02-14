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PFDK'den Soldado'ya 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Soldado'ya 1 maç ceza verdi.

PFDK'den Soldado'ya 1 maç ceza
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Kayserispor maçında hakeme f... off dediği için kırmızı kart gören Soldado, 1 maç ceza aldı. İspanyol futbolcu Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

PFDK 1 MAÇ CEZA VERDİ

Hakeme küfrettiği için direkt kırmızı kart gören Soldado, Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK, bugün yaptığı açıklamayla golcü futbolcuya 1 maç men cezası verdi.

Soldado cezasını hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında çekecek. Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda ise bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ROBERTO SOLDADO RILLO'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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