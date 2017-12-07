Phil Foden Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Phil Foden, iki ay önce FIFA U-17 Dünya Kupası'nda şampiyon olan İngiltere'nin en önemli ismiydi.

Turnuvanın en iyi futbolcusu seçilip "Altın Top" ödülünü aldı. Mayıs 2000 doğumlu olan Foden, Shakhtar maçında Manchester City'nin ilk 11'ine girdi ve bir Şampiyonlar Ligi maçına başlayan ilk 21. yüzyıl doğumlu futbolcu oldu.

MANCHESTER CİTY'DE İLK 11 BAŞLADI

Manchester City'nin Shakhtar Donetsk'e Ukrayna'da 2-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçında İngiliz ekibinin ilk 11'ine giren Phil Foden tarihe geçti. 28 Mayıs 2000 doğumlu olan Foden, 17 yaşını 192 gün geçmişken bir Şampiyonlar Ligi maçı 11'ine girdi ve bu büyük organizasyonda ilk 11 başlayan en genç İngiliz oldu.

Foden'in bu rekoru kırılır mı bilinmez ama bir rekoru var ki hep onunla anılacak. Phil Foden, Şampiyonlar Ligi'nde bir maça ilk 11'de başlayan ilk 21. yüzyıl çocuğu oldu. Daha önce 2000 doğumlu Moise Kean Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamış ama ilk 11 başlamamış