Philadelphia 11 maç sonra kazandı

Fransa'nın Val-de Reuil kentinde bugün başlayan 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda bin 500 metrede mücadele eden milli sporcu Muhsine Gezer, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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Fikret Orman derbi sonrası takımı ziyaret etti

Fenerbahçe derbisinin ardından takımı ziyaret eden Fikret Orman, siyah-beyazlı futbolculara " Son düzlüğe giriyoruz. Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da şampiyon olacağımıza inanıyorum." dedi.