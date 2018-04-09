Philadelphia 17 yıl sonra 50 galibiyete ulaştı

Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova'nın 23 dakika süre alarak 11 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptığı mücadelede Dallas Mavericks'i 109-97 mağlup ederek art arda 14. olmak üzere 50. galibiyetine ulaştı.

2001'DEN BU YANA İLK KEZ

Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan ve play-off'u daha önce garantileyen 76ers'ta JJ Redick 18, Ben Simmons 16, Marco Belinelli ve Robert Covington 15'er sayı buldu. Furkan Korkmaz ise iki dakika süre aldığı mücadelede sayı kaydedemedi. İki sezon önce sadece 10 galibiyet alabilen Philadelphia, 2001'den bu yana ilk kez normal sezonda 50 galibiyete ulaştı.

Play-off şansı bulunmayan Mavericks'te Harrison Barnes 21, Dennis Smith Jr 20, Dwight Powell 13 sayı attı. Öte yandan bu maçı kazanarak şampiyon olduğu 1983'te elde ettiği bir sezon içindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu tekrarlayan 76ers, 1966'da ise 18 maçlık seriye iki sezon içinde ulaşmıştı.

UTAH JAZZ PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 112-97 yenerek Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantiledi. Peş peşe 5. olmak üzere 47. galibiyetine ulaşan Jazz'da Donovan Mitchell, 28 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Joe Ingles 22 sayı, 10 asist, 4 ribaunt, Derrick Favors 10 sayı, 13 ribauntla oynadı. Play-off şansını önceki maçlarda kaybeden Lakers'ta Josh Hart 25, Tyler Ennis 22, Julius Randle 17 sayıyla oynadı.