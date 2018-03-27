Philadelphia 76ers seriyi 7 maça çıkardı

G.Saraylı taraftarlar Gomis için türkü yaptı

1 Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikler UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere bazı kural değişikliklerine gitti.

2 Yusuf Yazıcı'ya G.Saray maçında yakın takip Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı izlemek için Avrupa'nın 7 büyük kulübü Galatasaray maçında tribünde olacak.

3 Mustafa Cengiz: Rüyamda bile hesap ödüyorum G.Saray'ın Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün yaşadığı mali sıkıntının kendisini çok zorladığını, rüyasında bile hesap ödediğini söyledi.

4 Messi: Dünya Kupası'nı kazanmamı Tanrı istemedi Kariyeri boyunca hiç Dünya Kupası'nı kazanamayan Lionel Messi, son şansını Rusya'da kullanacağını söyledi. Yıldız futbolcu, "Şimdi ya da asla" dedi.

5 Rıza Çalımbay: G.Saray maçında hakem iyi olmalı Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında hakemin iyi maç yönetmesi gerektiğini ifade etti.

6 Fernandao: Bolu'dan 6 gol yememiz çok abartıldı Fenerbahçeli Fernandao, Boluspor'a 6-2 yenildikleri maçın fazla abartıldığını ifade etti.

7 Veli Kavlak yanlış ameliyat kurbanı 3 yıldır sahalara dönemeyen Veli Kavlak'ın son durumu içler acısı. Yanlış ameliyat kurbanı olan 29 yaşındaki futbolcu, futbolu bırakma noktasına geldi.

8 Talisca'nın yerine Pastore geliyor Beşiktaş, PSG'nin Arjantinli yıldızı Pastore için Fransız kulübüne 10 milyon euroluk teklif yaptı.

9 Hollanda, Portekiz'i farklı yendi Hollanda Milli Takımı, hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu Portekiz'i 3-0 mağlup etti.