Philadelphia 76ers seriyi 7 maça çıkardı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, sakatlığı yüzünden 23 Ekim'den beri sahalardan uzak kalan draft 1 numarası Markelle Fultz'un parkeye adım attığı Denver Nuggets karşılaşmasını, 123-104 kazandı.
Ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 20 sayı, 13 ribaunt, Dario Saric 20 sayı, 6 ribaunt ve Ben Simmons 7 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle oynadı. Çaylak Fultz, 14 dakikada 10 sayı ve 8 asist üretti. Ersan İlyasova ise 11 sayı, 6 ribaunt, 3 blokluk katkı yaptı. Nuggets'ta Will Barton'ın 25 sayı, Paul Millsap'ın 16 sayı, 9 ribaunt ve Jamal Murray'nin 17 sayılık performansı mağlubiyeti önledi.