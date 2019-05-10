Philadelphia kazandı seri 7. maça uzadı

NBA Doğu Konferansı Finali'ne çıkma mücadelesinde Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'ı yenerek, seriyi yedinci maça taşıdı.

NEFES KESEN SERİ 7. MAÇA UZADI

Simmons'ın basketleriyle maça hızlı başlayan Philadelphia, Jimmy Butler'ın bulduğu basketlerle oyunun ritmini ve ilk yarıda ele geçirdi ve devreye 58-43 önde girdi. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Philadelphia, play-off’ların büyük kısmını sol dizindeki ağrılar ve hastalıkla oynayan Joel Embiid'in katkısıyla maçı kazanmayı bildi.

Raptors'ın ise ilk yarıda 3/17’le üçlük atıp sadece 4 hızlı hücum sayısı bulması mağlubiyetin sebebi oldu. Maçı kazanarak seriyi yedinci maça taşıyan Philadelphia'da Jimmy Butler 19'u ilk yarıda olmak üzere 25 sayı, 6 ribaund, 8 asist, Ben Simmons 21 sayı, 8 ribaund, 6 asistle oynadı.

Toronto'da maçta 0/4 ile üç sayı isabeti bulamayan Kawhi Leonard 29 sayı, 12 ribaund, 5 asistle takımının en skorer oyuncusu olurken, 33 dakika oyunda kalan Pascal Siakam 21 sayı, 6 ribaund, 3 asistle mücadele etti.

Kazananın Doğu Konferansı finaline çıkacağı serinin yedinci maçı 13 Mayıs Pazartesi günü TSİ 02.00'da Toronto'nun ev sahipliğinde Air Canada Centre'da oynanacak.