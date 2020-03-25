Philadelphia maaş kesintisinden vazgeçti

NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ta, koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası alınan kulüp çalışanlarının maaşında kesintiye gitme kararından vazgeçildi.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği 76ers'ın sahibi Josh Harris, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, maaşlarda yüzde 20 kesinti yapma yönünde karar aldıklarını hatırlattı.

"ÇALIŞANLARIMIZIN MAAŞINI TAM OLARAK ÖDEYECEĞİZ"

Daha sonra çalışanlarla ve oyuncularla görüştüklerini belirten Harris, "Onları dinledikten sonra bu kararın yanlış olduğu ortaya çıktı. Çalışanlarımızın maaşını tam olarak ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Harris, açıklamasının sonunda çalışanlardan ve taraftarlardan özür diledi.