Ensonhaber.com'a dön

Philadelphia maaş kesintisinden vazgeçti

Koronavirüs nedeniyle oyuncu maaşlarında yüzde 20'lik kesintiye gideceğini açıklayan Philadelphia 76ers, kararından vazgeçti.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ta, koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası alınan kulüp çalışanlarının maaşında kesintiye gitme kararından vazgeçildi.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği 76ers'ın sahibi Josh Harris, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, maaşlarda yüzde 20 kesinti yapma yönünde karar aldıklarını hatırlattı.

"ÇALIŞANLARIMIZIN MAAŞINI TAM OLARAK ÖDEYECEĞİZ"

Daha sonra çalışanlarla ve oyuncularla görüştüklerini belirten Harris, "Onları dinledikten sonra bu kararın yanlış olduğu ortaya çıktı. Çalışanlarımızın maaşını tam olarak ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Harris, açıklamasının sonunda çalışanlardan ve taraftarlardan özür diledi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM