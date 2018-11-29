Philadelphia taraftarları: Kendall maçlarımıza gelmesin

NBA'de sezona evinde 10 maçta 10 galibiyetle başlayan Philadelphia'nın serisi, ligin en zayıf ekiplerinden biri olan Cleveland'a yenilerek son buldu. Sixers taraftarları bu mağlubiyetin sorumlusu olarak ise Kendall Jenner'ı görüyor.





UĞURSUZLUK GETİRİYOR, MAÇLARA GELMESİN

Bir imza kampanyası başlatan Philadelphia taraftarları, eski sevgilisi Ben Simmons'ı izlemeye gelen Jenner'ın takıma uğursuzluk getirdiğini ve bir daha maçlara alınmamasını istiyor.









Maç esnasında Jenner ile Ben Simmons bir ara selamlaşmış ve konuşmuştu. NBA maçlarına sık sık giden Jenner'ın, taraftarların bu tutumu karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu.

