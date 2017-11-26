Philadelphia'da 8 yıllık sayı rekoru kırıldı

NBA'de sezonun flaş ekiplerinden Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i 130-111 yenerek art arda üçüncü maçını kazandı. 76ers ayrıca 2009'un ekim ayından bu yana ilk defa rakip potaya 130 sayı göndermeyi başardı.

Ev sahibinde J.J. Redick 29 sayı 5 ribaunt ve Dario Saric 21 sayı 7 ribaunt üretti. Sakatlığı bulunan Ben Simmons yerine ilk 5'te yer alan T.J. McConnell 15 sayı 13 asist 7 ribaunt, Joel Embiid 18 sayı 14 ribaunt 6 asistle double-double yaptı.

Bir dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise birer ribaunt, asist ve top çalmayla oynadı. Peş peşe sekizinci mağlubiyetini yaşayan Magic'te Elfrid Payton 22 sayı 9 asist 8 ribaunt, Aaron Gordon 16 sayı 9 ribaunt ve Nikola Vucevic 14 sayı 14 ribauntla mücadele etti.