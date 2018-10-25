Phillip Cocu: 2-2'lik skor bizim için memnun edici

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Anderlecht ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Cocu, "Maçın ilk yarısında iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ama gol atamadık. Son derece hayal kırıklığına uğratan bir gol yedik. Kalemizde olan ilk tehlike golle sonuçlandı. İkinci yarının da ilk pozisyonunda gol yedik. Anderlecht gibi zor bir deplasmanda 2-0 geriye düşmek çok zor bir şeydir. Ardından pozitif görüntüler gördük. Bu durum beni çok mutlu etti. Herkes plana sadık kaldı. Hasan Ali, çok güzel bir gol attı. Burada 2-2'lik skor bizim için memnun edici" ifadelerini kullandı.

MAÇIN HAKEMİNİ GÖRDÜNÜZ

Maçın hakemi ile ilgili görüşlerini aktaran genç hoca, "Maçın hakemi için bir şey söylemek istemiyorum, yeterince dikkat çekti. Maç içinde olanları gayet gözlemlediniz. Oyuncularım sahada 11 kişi kalmayı başardılar. Bu hakemle bunu yapabilmek çok zordu" dedi.

"BARIŞ İLE İLGİLİ BİR ENDİŞE DUYMUYORUM"

Barış Alıcı'nın oynamamasının nedeni sorulan teknik adam, "Takım içerisinde rekabet var, onun da rekabete girebilmesi gerekiyor. Sezon başında iyiydi ama şu anda zor bir durumun içinde. Onun yaşadığı gibi bir transfer yaşandıysa bu durum normal karşılanabilir. Barış ile ilgili bir endişem yok, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için mücadele etmesi gerekiyor. Oğuz bugün idmanda yaptıklarıyla oynamayı hak etti, büyük gelişim gösterdi. 11'de oynatsam mı diye de düşündüm. İdmanda yaptıkları, alacakları dakikaları etkiliyor. Barış ile ilgili herhangi bir endişe duymuyorum. Çok genç oyuncumuz var. Yiğithan var, o da çok çalışan bir oyuncumuz. Son dönemde o da iyi izlenimler veriyor" diye konuştu.