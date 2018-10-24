Phillip Cocu: Bir golle her şey değişir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve oyuncularından Yassine Benzia, Anderlecht maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Anderlecht deplasmanının zor olduğunu kaydeden Hollandalı hoca, "2. maçımızı kazandık. Bu maç bizim için çok önemli olacak. Turu geçmek için mücadele ediyoruz, çok kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Birkaç oyuncularını da iyi tanıyorum. Kesinlikle bizim için kolay bir deplasman olmayacak. İyi bir skor alırsak, kesinlikle iyi bir yere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

PLANIMIZ HAZIR

Son maçlarda kalelerinde gol görmediklerini vurgulayan Cocu, "Planımız hazır. Sadece Avrupa maçında değil birkaç son maçta takımın dengesi daha iyi. Organizasyon açısından iyi bir duruma geldik ve son maçlarda kalemizde gol görmedik. Şu anda en önemli geliştirmemiz gereken nokta kale önündeki ofansif etkinliğimiz. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz." dedi.

BİR ŞANS GOLÜ HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Gol yollarındaki sorun için konuşan Cocu, "Hep birlikte çalışıyoruz. Birlikte daha iyi bir noktaya gelmeye, gelişmeye gayret gösteriyoruz. Kazanalım, kaybedelim bu değişmiyor. Ama baskı arttıkça her oyuncudaki mental sorun daha yüksek seviyeye geliyor. Bazı oyuncular baskıyla büyür, bazı oyuncular ise çok fazla baskı olmasını sevmez. Rakibimize baktığımızda birçok bireysel oyuncuya odaklanabiliriz demiştik. Forvetlerimizi iyi pozisyona sokarsak, goller gelecektir. 1-2 gol atarsa forvetler her maç gol atmaya başlarlar. Michael, Roberto için bu durum geçerli. Gol atmaya ihtiyaçları var. Belki bir şans golü, çarpıp giren bir gol bile her şeyi değiştirebilir. Çünkü kaliteleri var, her idmanda bunu görüyoruz. Forvet oyuncuları golle beslenir çünkü" değerlendirmesinde bulundu.

TEK ÖNEMLİ ŞEY SKOR

Skor almaları gerektiğini kaydeden Fenerbahçe'nin hocası, "Şu anda bizim için tek önemli şey, skorlar. İyi skorlar almak istiyoruz. Avrupa için de bir mücadelemiz söz konusu. Pazar günü oynanacak maçı düşünürseniz, bu maçı da etkileyebilir. Bu maçı bitireceğiz, dinleneceğiz ve sonra tekrar bir sonraki maç için hazır olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.