Phillip Cocu: Doğru yolda gidiyoruz

Sarı-lacivertli takım, Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak puan cetvelinde 15. sırada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM, İYİ OYNADIK

İyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Cocu, "Yine hayal kırıklığı ile ayrıldığımız bir akşam, iyi bir maç çıkardık. Maçın ilk yarısında üretkenlik açısından sorun yaşadık ama defansif anlamda iyi iş çıakrdık. Robinho gibi yetenekli bir oyuncuları olmasından dolayı, onunla ilgili sorumlar yaşadık ama takım halinde iyi iş çıkardık. Şu anda takımımız gol üretmekte çok zorlanıyor, temel sorunumuz da bu. Saha içindeki davranışlar değil sorun, doğru davranışları gösteriyoruz. Birlikte olma açısından doğru yolda ilerliyoruz. Bir gol atsak, takımın öz güveni artacak, belki de daha iyi bir oyun ortaya koyacağız. Şu anda mücadele ettiğimiz temel konu bu" diye konuştu.

DOĞRU YOLDA GİDİYORUZ

Hollandalı teknik adam, sorunun birçok nedeni olduğunu kaydederken; "Farklı tipte oyuncularımız var, rakip oyuncularla kıyaslamamalıyız. Birçok sebep var bu skorları almamıza yol açan. Tek sebep olsa değiştirmek kolay olurdu. Gerçekten karmaşık bir durumdayız, bazı noktalarda iyi noktaya geliyoruz. Pozisyon üretme konusunda daha iyiydik. Durumumuzdan memnun olamayız, 9 puandan memnun olamayız. Zor durumdayız ama daha iyisini yapmalıyız. Transferin son günlerinde birkaç oyuncumuz ayrıldı, zorluklar yaşadık. 2 hafta önce organizasyon anlamında kulüpte değişiklikler yaşadık. Normalde tepeye oynamaya alışık oyunculardan kurulu bir takımız. 1 tane de değil, 2-3 tane iyi skor alalım ki bu durumdan çıkalım. Doğru yönde ilerleme açısından iyi adımlar atıyoruz. Daha az top kaybı yaptık bu akşam. Bunlar küçük adımlar, skorları da değiştirebilsek daha iyi hale geleceğiz" dedi.