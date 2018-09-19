Phillip Cocu: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu ve tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, Dinamo Zagreb maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

''YENİ BİR MAÇA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM''

Phillip Cocu, basın toplantısında şu sözleri kullandı:

"Genç bir takım ama tecrübeli oyuncuları da var. Teknik kapasitesi olan bir yaratıcı bir takım. Son oynadığımız maçtan galibiyet aldıktan sonra yeni bir maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Zor olacak tabii. Kendi aramızda konuşurken de zor bir takımla oynayacağımızı söylüyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmak istiyoruz."

''BEŞİKTAŞ MAÇINI DÜŞÜNMÜYORUZ''

"Yarın bir ilk 11 sahada olacak ama bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Önce 11'i oyuncular bilecek. Pazartesi günü oynayacağımız Beşiktaş maçını düşünmek istemiyoruz. O maçı düşünürsek yarın iyi bir skor alamayabiliriz. Bir sonraki maçı düşünürsek negatif etkisi olur. Önce konsantrasyonumuz bu maçta olacak. Bu maç biter bitmez Beşiktaş maçına hazırlanmaya başlayacağız."

''TEKRAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ''

"Ligin çok önemi var bizim için. 3 maç üst üste kaybettik. Galibiyetler almak için gelişime ihtiyacımız var. Avrupa'da önemli. Alacağımız tecrübe bizim için çok önemli. Fenerbahçe'yi Avrupa'ya göstermek istiyoruz. Orada da çok büyük hedeflerimiz var. Ama bizim önceliğimiz tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek. Orada olmak için de ligi kazanmamız gerekiyor. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Zaten Fenerbahçe gibi bir takımdaysanız hedefiniz bu olmalı."