Phillip Cocu İstanbul'da

Sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Cocu, İstanbul'a geldi. Başarılı teknik adam için bugün 18.30'da imza töreni düzenlenecek.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Ali Koç'un başkanlığında sportif direktörlük görevi için Comolli ile anlaşan Fenerbahçe, teknik adam olarak da Cocu'yu takımın başına getirdi. Bugün İstanbul'a gelen tecrübeli çalıştırıcı kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Cocu'nun imza töreninde Başkan Ali Koç'un da olması bekleniyor.

PSV'DE 3 ŞAMPİYONLUK

Hollandalı teknik adam Cocu, PSV'yi 5 sezonda 3 kez lig şampiyonu yaptı. Son 4 sezonda takımını 3 kez zirveden indirmeyen Cocu, PSV'yle 1 kez Hollanda Kupası, 2 defa da Hollanda Süper Kupası olmak üzere toplamda 6 kupa kazandı.

PSV'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda 2. tura çıkaran Cocu, Atletico Madrid'e penaltılarla elenerek çeyrek finalin kapısından döndü.

Cocu'nun çalıştırdığı PSV, geride kalan sezonun başında ise UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Osijek'e elendi.