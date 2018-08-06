Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu Portekiz'de oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Benfica'ya saygı duyduklarını söyleyen Cocu, bu saygının korku olmadığını ve turu geçecek güce sahip olduklarını belirtti.

Phillip Cocu: Turu geçeceğimize inanıyorum - VİDEO

"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE TUR ATLAMAK İSTİYORUZ"

Cocu'nun açıklamaları şu şekilde:

''Artık lig dönemi başlıyor, gerçek futbol başlıyor. Benfica çok kaliteli, çok büyük bir takım ama kendi kalitemize de güvenimiz sonsuz. Böyle bir atmosferde, statta maça çıkmaktan dolayı mutluyuz. Biz de mücadelemizi sonuna kadar sergileyeceğiz. İkinci maçta taraftarımızın önünde turu geçmek istiyoruz.''





"BENFİCA'DAN KORKMUYORUZ"

''Yarın oynayacağımız maça hazırız. Çok sayıda hazırlık maçı oynadık. Aslında oyuncu anlamında çok büyük bir değişiklik olmadı ama yeni bir teknik direktör, yeni bir oyun anlayışı var. Oyuncularımın gayretinden dolayı çok memnunum. Avrupa'da oynuyorsanız küçük, büyük takım yoktur. Her maç maksimum seviyenizi göstermeniz gerekiyor. Rakibe saygı gösteriyoruz ama bu saygının adı korku değil. Saygı ve korkuyu ayırmak gerekiyor. Son dakikaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.''





"OFANSİF OYNAYACAĞIZ"

"Savunmayı iyi yapmamız gerekiyor ama asla sadece savunma yaparak sahada olmayacağız. O zaman kendi işimizi zorlaştırmış oluruz. Ofansif oynamaya, yaratıcı olmaya çalışacağız aynı zamanda."